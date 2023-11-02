1 ноября, 21:06

Финская полиция провела операцию на якобы принадлежащем Игорю Кесаеву острове

Газета Ilta-Sanomat передает, что правоохранительные органы искали имущество, подлежащее аресту, а также материалы для следствия

СТОКГОЛЬМ, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция Финляндии провела операцию на острове Котасаари, якобы принадлежащем российскому бизнесмену Игорю Кесаеву. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По ее информации, ситуационный центр полиции Восточной Финляндии подтвердил, что у правоохранителей была официальная миссия на острове Котасаари. В рамках операции правоохранительные органы искали имущество, подлежащее аресту, и материалы для следствия.

Игорь Кесаев - президент группы компаний "Меркурий". Он был внесен в санкционный список Евросоюза в начале апреля 2022 года, напоминает газета. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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