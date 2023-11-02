Летевший из Стамбула в Минск самолет успешно приземлился с поврежденным колесом

Проводится расследование причины случившегося

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании "Белавиа", который летел из Стамбула, благополучно приземлился в Национальном аэропорту "Минск" с поврежденным колесом шасси. Об этом сообщил белорусский авиаперевозчик.

"01.11.2023 после вылета рейса В2-784 из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка (IST) воздушного судна Boeing 737 - MAX 8 авиакомпании "Белавиа" наземные службы аэропорта после осмотра взлетно-посадочной полосы (ВПП) сообщили о возможном повреждении колеса самолета", - говорится в сообщении.

Экипаж проанализировал ситуацию и решил все же проследовать в Национальный аэропорт "Минск".

"Полет выполнялся в штатном режиме. Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.

Самолет был оставлен на ВПП аэропорта Минска, двигатели заглушили с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего борт был отбуксирован на место стоянки. Проводится расследование причины разрушения левого основного колеса шасси.