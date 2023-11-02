В Москве задержали мошенников, одалживавших у пассажиров метро деньги на ж/д билеты

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в течение одного дня соучастники могли совершить до 20 мошенничеств

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин и пятерых женщин, которые подозреваются в хищении денег у пассажиров метро на кольцевой линии в Москве под предлогом покупки железнодорожных билетов, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска управления внутренних дел на Московском метрополитене задержали семерых жителей Подмосковья. Двое мужчин и пять женщин подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сказала Волк.

По предварительным данным, злоумышленники действовали на нескольких станциях кольцевой линии метро. Женщины подходили к пассажирам и просили одолжить деньги на железнодорожный билет. При этом они обещали, что когда вернутся домой переведут долг на банковскую карту. При себе они держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение. Входившие в группу мужчины контролировали действия своих сообщниц.

"В течение одного дня соучастники могли совершить до 20 мошенничеств", - добавила представитель ведомства. Как правило, обманутые граждане переводили по указанным аферистками реквизитам карты стоимость билета, которую те называли - от 3 тыс. до 6 тыс. рублей. После перевода звонки на привязанный к банковскому счету номер телефона игнорировались и деньги не возвращались.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело (ч. 2. ст. 159 УК РФ). В ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны, документы, банковские карты и другие предметы, которые доказывают их причастность к преступлениям. В настоящее время четверо фигурантов арестованы, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возможные соучастники устанавливаются.