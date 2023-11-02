Под Вологдой около 6 тыс. жителей остались без электричества из-за непогоды

Отключение произошло в городе Грязовце

ТАСС, 2 ноября. Около 6 тыс. жителей города Грязовца в Вологодской области остались без электричества из-за мокрого снега и налипания его на деревья и провода. Об этом сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

"В городе Грязовце было отключение электроэнергии, разбираемся сейчас. Утром без света было 6 тыс. человек, сейчас 1,2 тыс. человек. Решаем", - написал Филимонов.

Синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях на территории Вологодской области - осадках, местами сильных, в виде снега, мокрого снега и дождя.

Город Грязовец расположен в 47 км к югу от Вологды, там же находится железнодорожная станция Грязовец на линии Ярославль - Вологда. По данным на 2023 год в городе проживают около 14 тыс. человек.