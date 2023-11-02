В Омской области возбудили дело из-за хищения 58 млн рублей при строительстве школы

В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что хищение было выявлено при совместной проверке с омским УФСБ законности расходования выделенных средств

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Должностные лица Минстроя Омской области и учреждения "Омскоблстройзаказчик" обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы в городе Исилькуле, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ. В результате их действий обвиняемые в мошенничестве подрядчики похитили более 58 млн рублей, а стоимость объекта из-за срыва срока выросла более чем в полтора раза.

"Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства строительства Омской области и бюджетного учреждения "Омскоблстройзаказчик", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также сотрудников подрядных организаций - ООО ИТЦ "АСУкомплектсервис" и ООО "СМУ № 444", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что хищение было выявлено при совместной проверке с омским УФСБ законности расходования выделенных средств. Министерство и "Омскоблстройзаказчик" заключили контракт с единственным подрядчиком на условиях, которые дают возможность затягивать сроки и выводить средства. Полученные 381 млн рублей аванса компания уже полностью израсходовала, на счета третьих лиц было переведено свыше 58 млн рублей в счет оплаты за фактические невыполненные работы.

При этом, отметили в прокуратуре, строительная готовность школы не превышает 39%, работы ведутся с отставанием от графика. "Критически низкие темпы возведения школы при бездействии ответственных должностных лиц повлекли увеличение стоимости строительных работ более чем на 64%", - подчеркнули в ведомстве.

В декабре 2022 года заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин внес представление Александру Буркову, занимавшему на тот момент пост губернатора Омской области, за срывы сроков строительства по нацпроектам восьми школ и детских садов.