2 ноября, 11:46,
обновлено 2 ноября, 12:53

Силы ПВО отработали по воздушной цели в Ростовской области

Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что оперативные службы уточняют последствия на земле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области, последствия уточняются. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В 14:17 [мск] система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал он в своем Telegram-канале.

В 14:40 система ПВО была задействована еще раз. "Военные выполняют свою работу", - добавил Голубев в новом сообщении.  

По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. "Разрушений на земле нет", - уточнил глава региона.  

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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