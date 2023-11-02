В Красноярском крае в ДТП со скорой помощью погибла фельдшер

Еще два человека пострадали

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. ДТП с машиной скорой помощи произошло на трассе в Козульском районе Красноярского края, погибла фельдшер, два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Водитель спецтранспорта двигался со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 704-м км он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло, он съехал с трассы и перевернулся. 47-летняя фельдшер скорой помощи погибла на месте ДТП. Водитель автомобиля и 65-летняя пациентка, которую везли медики, госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что водитель машины имеет 24-летний водительский стаж. Районная прокуратура начала проверку по факту ДТП.