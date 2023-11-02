В Татарстане двоих рабочих засыпало грунтом

Один из них погиб

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих оказались засыпаны грунтом во время укладки канализационной трубы в Иннополисе. Один из них погиб, второго удалось спасти, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

"По предварительным данным, сегодня около 15:00 во время укладки канализационной трубы на улице Спортивной в Иннополисе двоих рабочих засыпало грунтом. Один из них погиб на месте, второго удалось спасти", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. Организована проверка соблюдения требований охраны труда. Обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Позднее в ведомстве сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Расследование взяли на контроль в прокуратуре.