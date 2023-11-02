Суд на Украине на месяц продлил меру пресечения экс-главе "Нафтогаза" Коболеву

В суде напомнили, что Коболев обязан являться по требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд, сообщать следователю и прокурору об изменении своего места жительства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины еще на месяц продлил меру пресечения в виде обязательств, ограничивающих свободу передвижения и действий, бывшему председателю правления компании "Нафтогаз" Андрею Коболеву.

"2 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины частично удовлетворила ходатайство прокурора САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - прим. ТАСС) и продлила срок действия обязательств, возложенных ранее (определением следственного судьи ВАКС от 6 октября 2023 года) на экс-председателя правления "Нафтогаза", - говорится в сообщении на сайте суда.

ВАКС не уточняет имя экс-главы "Нафтогаза", однако в настоящий момент Коболев является единственным бывшим председателем правления компании, находящимся под следствием.

В суде напомнили, что Коболев обязан являться по требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд, сообщать следователю и прокурору об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда, сдать на хранение в миграционную службу все свои заграничные паспорта. Срок действия указанных обязательств - один месяц, отмечает ВАКС.

Бывшему председателю правления "Нафтогаза" предъявлены обвинения в присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Обвинение было предъявлено Коболеву 19 января Национальным антикоррупционным бюро Украины. По мнению следователей, он неоправданно выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Украины решение в тяжбе с "Газпромом". 31 января ВАКС признал обвинение необоснованным, однако апелляционная палата суда 1 марта отменила это решение и даже назначила Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн гривен ($6,2 млн). В конце сентября залог был уменьшен вдвое - до 107 млн гривен ($2,9 млн). Коболев тогда сообщил, что суд уменьшил размер залога до той суммы, которую он уже внес.