Семью мигрантов выдворят из России после драки в нижегородской школе

По данным полиции, они нарушили миграционное законодательство, в частности, одна из членов семьи уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания

ТАСС, 2 ноября. Семью мигрантов из пяти человек выдворят из России за нарушение миграционного законодательства после конфликта с участием их сына в одной из школ в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники полиции выявили нарушения правил миграционного учета России уроженцами ближнего зарубежья, которые являются близкими родственниками участнику конфликта, случившегося в середине сентября в нижегородской школе. По решению суда им назначили штрафы с последующим выдворением за пределы России. "Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями", - уточнили в пресс-службе.

По данным полиции, 41-летний иностранец нарушил правила миграционного учета России, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях.

Мужчину и женщину поместили в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее в социальных сетях сообщалось об избиении мальчика в одной из школ Нижегородской области. Следователи проводят проверку по этому факту.