3 ноября, 07:51
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали 12 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 12 боеприпасов, также регион атаковали два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

В Грайворонском городском округе в четверг над хутором Масычево средствами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. В Шебекинском округе по селу Терезовка ВСУ выпустили пять минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - три минометных снаряда. "В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет", - добавил Гладков. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация