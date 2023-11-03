В Белгородской области за сутки зафиксировали 12 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 12 боеприпасов, также регион атаковали два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

В Грайворонском городском округе в четверг над хутором Масычево средствами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. В Шебекинском округе по селу Терезовка ВСУ выпустили пять минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - три минометных снаряда. "В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет", - добавил Гладков.