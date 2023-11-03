В Южной Корее почти 60 человек пострадали в ДТП с пятью автобусами

Одного из водителей доставили в больницу с серьезными травмами

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 59 человек пострадали в результате ДТП с участием пяти автобусов в Южной Корее, сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел на автомагистрали рядом с городом Сувон утром по местному времени. По данным агентства, 58 человек получили небольшие травмы шеи и спины. В больницу с серьезными травмами доставили водителя одного из автобусов. Смерти не зафиксировали.

Всего в автобусах находился 91 человек, включая водителей. Полиция полагает, что инцидент произошел из-за того, что автобусы не смогли снизить скорость на загруженном участке дороги, в результате чего произошло ДТП с последовательным столкновением.