3 ноября, 11:10,
обновлено 3 ноября, 11:22
Военная операция на Украине

В Белгородской области три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Двух пострадавших доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. В Белгородской области три человека получили осколочные ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина.

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Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия. По предварительной информации, есть трое пострадавших. У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Сейчас бригадами скорой помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась - рану обработали на месте", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, повреждения в настоящий момент зафиксированы в одном из технических помещений. "Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается", - добавил Гладков. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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