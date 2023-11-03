В Белгородской области три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Двух пострадавших доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. В Белгородской области три человека получили осколочные ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия. По предварительной информации, есть трое пострадавших. У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Сейчас бригадами скорой помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась - рану обработали на месте", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, повреждения в настоящий момент зафиксированы в одном из технических помещений. "Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается", - добавил Гладков.