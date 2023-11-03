В Калмыкии в ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали

ЭЛИСТА, 3 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей на автодороге "Каспий" в Калмыкии привело к гибели трех человек, еще двое доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Калмыкии.

"Примерно в 13:25 мск на 265-м км автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение двух легковых автомобилей Lada. В результате аварии на месте ДТП умерли водитель одного транспортного средства, водитель и пассажир другого транспортного средства. В медицинское учреждение доставлены два пассажира второго автомобиля", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативные группы полиции, экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.