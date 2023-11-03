На Урале в ДТП на трассе погиб один человек

Еще девять человек пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе на Урале. Одна женщина погибла, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 10 человек. Одна женщина погибла на месте до прибытия скорой помощи. Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести", - говорится в распространенном сообщении.

Одна женщина от госпитализации отказалась, добавили в пресс-службе. Еще два пассажира - мужчина и женщина - доставлены в реанимационное отделение Ивдельской ЦРБ, бригада центра медицины катастроф готовится перевести их в Североуральскую ЦГБ. Еще одна женщина с ушибами и ранами госпитализирована в Ивдельскую больницу.

Авария произошла на 10-м км трассы Ивдель - Ханты-Мансийск.