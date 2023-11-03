3 ноября, 12:21

В Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли два человека

Среди погибших оказался ребенок

ЭЛИСТА, 3 ноября. /ТАСС/. Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Калмыкии на автодороге Р-22 "Каспий", на месте происшествия погибли водитель Lada Granta и его пассажир. Пострадал также водитель грузовика, сообщила пресс-служба МВД России по Калмыкии.

"На 188-м км автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение Lada Granta под управлением 19-летней жительницы Целинного района и грузового автомобиля Scania. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. Водителю грузовика оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, столкновение автомобилей было лобовым. На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативные группы полиции, экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияКалмыкия
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