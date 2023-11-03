В Тюменской области в столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля погибла женщина

Пострадал водитель Chevrolet

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Три машины, в том числе два грузовика, столкнулись на 26-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Тюменской области, один человек погиб, один пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Трагедия на 26-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск. Здесь столкнулись автомобили Chevrolet и грузовик Shacman, от удара Chevrolet отбросило на "Камаз" дорожной службы, занимающейся чисткой ограждения. 54-летняя пассажирка Chevrolet погибла, водитель доставлен в больницу. В настоящее время частично ограничено движение в сторону Ялуторовска, оно осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.

В УГИБДД уточнили, что водители грузовиков не пострадали, обстоятельства ДТП выясняются.