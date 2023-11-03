Число раненых при обстреле ДК имени Владимира Жоги в Волновахе возросло до двух

Помещение концертного зала, куда прилетел снаряд, полностью уничтожено

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Число раненых в результате обстрела Дворца культуры (ДК) имени Героя России и ДНР Владимира Жоги в Волновахе со стороны Вооруженных сил Украины возросло до двух. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах ДНР.

"Только что стало известно, что при обстреле ДК также пострадал мужчина", - рассказали в оперативных службах.

Там уточнили, что обстрел велся из РСЗО HIMARS. Помещение концертного зала, куда прилетел снаряд, полностью уничтожено.

Ранее сообщили о ранении подростка после массированного удара по ДК, когда в нем находились несколько десятков детей.

Последний обстрел объекта культуры произошел 6 сентября. Тогда украинские войска вели обстрел из реактивной системы залпового огня HIMARS, ранения получили три человека. В течение нескольких недель повреждения устранили, ДК был полностью восстановлен.