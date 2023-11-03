В Мордовии четыре ребенка погибли при пожаре в доме

По данным следствия, в момент возгорания мать находилась на улице и занималась в подсобном хозяйстве

ТАСС, 3 ноября. Уголовное дело возбудили в Мордовии по факту гибели четверых детей во время пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту гибели малолетних детей во время пожара", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 ноября в Ковылкине загорелся дом. В это время в помещении находились четверо детей, они погибли. По предварительной информации, их мать была на улице, занималась в подсобном хозяйстве.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины возгорания, назначены судебные экспертизы.

Специалисты дадут оценку условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики.