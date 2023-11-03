В Югре семь человек задержали за организацию незаконной миграции

Предполагаемого лидера преступной группы арестовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали семь участников этнической группы, которых подозревают в организации незаконной миграции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО - Югре задержаны участники организованной группы, сформированной по этническому признаку, подозреваемые в организации незаконной миграции. Предварительно установлено, что с января 2021-го по октябрь 2023 года семь жителей Сургута обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов на территории Югры на основании заведомо поддельных документов. Предполагаемый лидер и шесть активных участников группы были задержаны", - сказали в ведомстве.

Силовики изъяли более 10 млн рублей, автомобили, компьютеры и средства связи. Возбудили уголовные дела. Предполагаемого лидера преступной группы заключили под стражу, остальные ее участники находятся под подпиской о невыезде.