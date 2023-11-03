Из-под завалов в Чаплинке после украинского ракетного удара извлекли тела девяти погибших

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, еще "девять человек очень тяжелых и раненых"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших после украинского ракетного удара по соцобъекту в Чаплинке Херсонской области. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли и девять пострадали в результате удара, нанесенного в пятницу Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Чаплинке в Херсонской области.

"Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжелых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения. И сейчас продолжается разбор завалов", - сказал Сальдо.

Он отметил, что украинские войска выпустили шесть ракет по зданию, в котором располагались соцфонд и центр занятости в дневное время, осознавая, что в нем находятся сотрудники организаций и мирные жители. Российские силы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты, однако две попали в цель.

Украинские военные нанесли удар по Чаплинке в 14:33 (время совпадает с московским), в результате было частично разрушено двухэтажное кирпичное здание площадью 80 кв. м. Работы по разбору завалов пришлось прерывать из-за новой ракетной опасности в Херсонской области.