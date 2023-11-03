На трассе в Подмосковье столкнулись автобус и грузовик

Пострадали пять человек

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Автобус и грузовик "Камаз" столкнулись на трассе в Подмосковье и съехали на обочину, в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 19:30 на 35-м км трассы М-4 "Дон". "По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем "Камаз", совершил попутное столкновение с автобусом, после чего обе автомашины съехали на обочину. В результате ДТП пять человек с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что, предварительно, пострадавшие - пассажиры автобуса.