Число жертв наводнений в Италии достигло восьми

Двое считаются пропавшими без вести

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Восемь человек погибли и двое считаются пропавшими без вести в результате наводнений в Тоскане, вызванных проливными дождями, сообщила газета Corriere della Sera.

Погодные условия вызвали особые разрушения в некоторых зонах, где уровень рек всего за два часа поднялся на несколько метров. В десятках городов остаются закрытыми школы, перекрыты дороги, прервано железнодорожное сообщение внутри региона.

Кабмин Италии ранее одобрил введение режима чрезвычайного положения в Тоскане и выделил €5 млн на ликвидацию последствий непогоды. Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться на Апеннинах, куда пришел ураган "Киаран", уже приведший к ущербу на севере Италии.