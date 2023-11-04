На Сахалине опрокинулся пассажирский автобус

Пострадал один человек

ТАСС, 4 ноября. Маршрутный автобус попал в ДТП в Тымовском районе Сахалинской области, пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Утром поступила информация о том, что в 10 км от поселка городского типа Тымовское на автодороге Александровск-Сахалинский - Тымовское произошел съезд в кювет пассажирского рейсового автобуса №503 (ПАЗ), следовавшего по маршруту Александровск-Сахалинский - Тымовское. В салоне автобуса находились 25 человек. В результате ДТП пострадала девушка 2006 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что после того, как автобус съехал в кювет, он опрокинулся.

Медики диагностировали у пострадавшей ушиб бедра, она отказалась от госпитализации.

"На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи и пожарные. Пассажиры данного автобуса доставлены в пункт назначения", - отметили в ведомстве.