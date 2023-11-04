В Амурской области сообщили о севшем на мель пассажирском судне на границе РФ и КНР

Порядка 100 россиян не могут попасть на территорию РФ, отметили в министерстве экономического развития и внешних связей региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Пассажирское судно село на мель на российско-китайской границе, порядка 100 российских граждан не могут попасть на территорию РФ. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

"В связи с гидрологической обстановкой <…> ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск - Хэйхэ 4 ноября остается непростой. <…> На пункте пропуска Хэйхэ находится порядка 100 российских граждан. Перевозкой людей занимается одно судно на воздушной подушке. Еще одно судно после ремонта планируется вывести на линию 5 ноября", - говорится в сообщении.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, речь идет о судне "Амур-2009". На мель оно село 3 ноября, правоохранительные органы проводят проверку.

Международное пассажирское сообщение по направлению Благовещенск - Хэйхэ приостановлено с 3 ноября в связи с гидрологической обстановкой на реке Амур, сообщает региональное Минэкономразвития. Из-за льда с 4 ноября пассажиров перевозят судами на воздушной подушке.

"Российским туристам, которые приобрели организованные туры, напоминают о необходимости оставаться в контакте со своими туроператорами. Специалисты окажут поддержку в координации дальнейших действий, а в случае необходимости обязаны обеспечить размещение в гостинице города Хэйхэ", - отметили в министерстве.