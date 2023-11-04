На Ставрополье возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

Авария произошла на автодороге Светлоград - Благодарный - Буденновск

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Ставрополье по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое полицейских и ребенок. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"В Петровском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 3 ноября на автодороге Светлоград - Благодарный - Буденновск водитель грузового автомобиля "Газель" не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате аварии водитель и три пассажира легкового автомобиля: мужчина, женщина и 10-летняя девочка, от полученных травм погибли на месте ДТП. Установлено, что двое погибших мужчин являются сотрудниками ОМВД России по Петровскому городскому округу.

"В этот день к полицейским обратилась женщина с сообщением о семейном конфликте. Сотрудники доставили женщину с девочкой в больницу для обследования, а на обратном пути попали в ДТП", - сказано в пресс-релизе.