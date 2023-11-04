Шабутдинова доставили в Таганский суд для решения вопроса о его аресте

Следствие требует арестовать блогера

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Шабутдинов доставлен в суд. Заседание еще не началось", - сказали в суде.

Как сообщали ТАСС в прокуратуре Москвы, следствие требует арестовать блогера.

Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признал. Уголовное дело в отношении него возбудили следователи МВД.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.