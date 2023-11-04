В МВД заявили о наличии у Шабутдинова гражданства Сент-Люсии и визы США

Блогер может скрыться

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов имеет, кроме российского, гражданство Сент-Люсии и визу нескольких государств, поэтому может скрыться от правоохранителей. Об этом заявил следователь в Таганском суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте блогера, передает корреспондент ТАСС.

"Шабутдинов имеет, кроме российского, гражданство Сент-Люсии, а также открытую визу США, Италии, и ОАЭ. При обыске у него найдено удостоверение резидента ОАЭ, оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что он имеет недвижимость в ОАЭ", - сказал следователь МВД, аргументируя требование об аресте Шабутдинова.

По словам следователя, Шабутдинов зарегистрирован в Ижевске, но проживает в Подмосковье. "Он не зарегистрировался, как того требует закон, активно меняет места жительства, что свидетельствует о его возможности скрыться от следствия", - заключил работник МВД.

Сам Шабутдинов попросил его не арестовывать, подчеркнув, что у него есть двое малолетних детей 2022 и 2023 годов рождения.

Блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признал. Уголовное дело в отношении него возбудили следователи МВД.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.