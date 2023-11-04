В Саратовской области в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

САРАТОВ, 4 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 14:41 [13:41 мск] в службу "112" поступило сообщение о том, что в Пугачевском районе вблизи села Надеждинка произошло столкновение Mazda и Lada. В результате ДТП из Lada погибли две женщины и пострадал мужчина. Из второго автомобиля пострадал мужчина", - написал Юрин.

Пострадавших госпитализируют.

На месте происшествия работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.