Суд в Москве отправил под домашний арест мужчину за поджог военкомата

В суде не уточнили обстоятельства совершения преступления

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы заключил под домашний арест мужчину за поджог военкомата. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток в отношении Андреева С. Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ", - сказала собеседница агентства.

В суде не уточнили обстоятельства совершения преступления. Ранее, с момента начала специальной военной операции, в России участились случаи поджога военкоматов. По подобным делам судами уже вынесены обвинительные приговоры с назначением длительных сроков отбывания в колонии.