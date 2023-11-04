В Тюмени в ДТП с участием трех автомобилей пострадали четыре человека

Возраст пострадавших от 23 до 45 лет

ТАСС, 4 ноября. В Тюмени четыре человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей, сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД по Тюменской области

"Четыре человека пострадали в массовом ДТП на перекрестке улиц Щербакова и 2-й Луговой в Тюмени. Здесь столкнулись "Газель" (фургон) и Kia, от удара "Газель" отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ford. От удара "Газель" опрокинулась", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП ранены водители "Газели" и Ford, а также по одному пассажиру этих машин.

Возраст пострадавших от 23 до 45 лет.