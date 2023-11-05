5 ноября, 07:22

В Иркутской области машина съехала в реку

Погибли четыре человека

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал в реку в Усть-Кутском районе Иркутской области, в результате погибли все находящиеся в машине четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной легковушки Lada Samara, совершая поворот, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в реку Кута. В следствии чего машина ушла под воду. В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в областной прокуратуре, организовавшей проверку по данному факту, авария произошла утром на автомобильной дороге "Вилюй" в районе поселка Янталь. Свою проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), проводит следственное управление СК по региону. 

Теги:
РоссияИркутская область
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