В Иркутской области машина съехала в реку

Погибли четыре человека

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал в реку в Усть-Кутском районе Иркутской области, в результате погибли все находящиеся в машине четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной легковушки Lada Samara, совершая поворот, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в реку Кута. В следствии чего машина ушла под воду. В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в областной прокуратуре, организовавшей проверку по данному факту, авария произошла утром на автомобильной дороге "Вилюй" в районе поселка Янталь. Свою проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), проводит следственное управление СК по региону.