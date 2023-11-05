На МКАД в результате ДТП перевернулся автомобиль

Пострадал один человек

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на 34-м км МКАД, в результате одна из машин перевернулась, движение транспорта в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На внешней стороне 34-го километра МКАД (в районе развязки с Варшавским шоссе) столкнулись два автомобиля. В результате один из автомобилей перевернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. "Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - добавили в департаменте.

По данным столичной прокуратуры, пострадал один человек.

"По предварительной информации, грузовой автомобиль совершил столкновение с автомобилем "Газель", который перевернулся с последующим столкновением с такси. В результате дорожной аварии пострадала пассажирка автомобиля "Газель", - сказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии. По информации департамента транспорта Москвы, проезжая часть освобождена.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что, по уточненным данным, после осмотра медиков пострадавшую направили в медучреждение. В оперативных службах добавили, что женщина получила ушиб грудной клетки.

В новость были внесены изменения (12:10 мск) - добавлена информация о пострадавшем.