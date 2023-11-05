Сальдо сообщил о ракетном ударе ВСУ по Скадовску

По словам губернатора Херсонской области, пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье ударили по Скадовску, американская ракета разрушила здание мебельного магазина. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью боевики киевского режима обстреляли Скадовск: одна американская ракета попала в мебельный магазин. Среди людей никто не пострадал. Здание сильно разрушено, нанесен большой материальный ущерб", - написал он.

Сальдо отметил, что "враг не может нанести заметного урона военным, поэтому намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытается нарушить спокойное течение жизни жителей Херсонщины, испортить людям праздники и выходные". "Киевский режим перешел к чистому терроризму, подтвердив, что он не государство, а террористическая организация", - отметил Сальдо.

В пятницу семь человек погибли и девять пострадали в результате ракетного удара, нанесенного ВСУ по Чаплинке в Херсонской области. Украинские войска выпустили шесть ракет по зданию, в котором располагались соцфонд и центр занятости.