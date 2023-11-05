5 ноября, 09:28

В Австралии автомобиль въехал на террасу паба

По информации полиции штата Виктория, три человека погибли

СИДНЕЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли и еще несколько получили тяжелые травмы после того, как автомобиль въехал на террасу паба на юго-востоке Австралии.

Как сообщила полиция штата Виктория, "автокатастрофа произошла в воскресенье, в 18:05 по местному времени (10:05 мск - прим. ТАСС) в Дейлсфорде", расположенном в 110 км к северо-западу от Мельбурна. "Автомобиль въехал на террасу пивного паба на Винсент-стрит. Три человека погибли, еще несколько [посетителей] пострадали", - указали в ведомстве, отметив, что на месте происшествия работает следственная группа и сотрудники экстренных служб.

Как сообщает радиостанция ABC со ссылкой на очевидцев, автомобиль "проехал по лужайке перед пабом и въехал на террасу, где большое количество людей ели и пили на солнце". 

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