В Татарстане произошел пожар на складе

Площадь возгорания составляет 2,2 тыс. кв. м

ТАСС, 5 ноября. Возгорание произошло в складском здании в Дрожжановском районе Татарстана, площадь пожара составляет 2,2 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС РФ по республике.

"В 18:09 (мск) <...> поступило сообщение о горении складского здания по адресу: Дрожжановский МР (муниципальный район - прим. ТАСС), с. Старое Дрожжаное, ул. Техническая, д. 3а. <...> В 19:55 объявлен ранг пожара №3, площадь пожара 2,2 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.

В управлении подчеркивают, что пострадавших нет. "По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение упаковочного материала в складском здании", - говорится в сообщении.

МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что горит склад с фасовочной упаковкой для корма животным.