В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали женщина и двое детей

Транспортное средство опрокинулось на трассе после столкновения с легковушкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус с 15 пассажирами опрокинулся на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой, пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщило МВД России по Республике Крым.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь в поселок городского типа Первомайское, не уступил дорогу микроавтобусу, который направлялся по маршруту "Симферополь - Армянск". После столкновения от удара микроавтобус перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали двое детей 2018 и 2011 годов рождения и женщина 1987 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции поводят проверку. Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств происшествия. В пресс-службе надзорного ведомства республики сообщили, что микроавтобус, по имеющейся информации, принадлежит индивидуальному предпринимателю, осуществляющему нерегулярные перевозки пассажиров.