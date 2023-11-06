В Свердловской области в результате ДТП погибли два человека

Авария произошла на 69-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП на 69-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль за управлением транспортного средства и допустил наезд на дорожное бетонное ограждение. От полученных травм водитель и 38-летний пассажир иномарки скончались на месте ДТП до прибытия бригады медиков", - сказали в ГИБДД.

Сотрудники полиции проводят расследование. Личности погибших установлены.