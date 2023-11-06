На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевская сопка

В районе вулкана прогнозируется подъем старых пеплов до 7 км над уровнем моря

ТАСС, 6 ноября. Извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке завершилось, но пепловые шлейфы продолжают подниматься. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Извержение вулкана Ключевской закончилось, наблюдается только фумарольная активность (фонтаны пара из отверстий на склонах или у подножия - прим. ТАСС) вершинного кратера. Однако крупный горячий лавовый поток, лежащий в Апахончичском желобе, продолжает провоцировать обрушения старой пирокластики (обломочные горные породы - прим. ТАСС) с его бортов, результатом которых являются пепловые шлейфы, поднимающиеся до 5,5 км над уровнем моря и протягивающиеся на несколько сотен км от вулкана. Авиационный цветовой код вулкана - желтый", - говорится в сообщении.

Ученые прогнозируют в районе вулкана подъема старых пеплов до 7 км над уровнем моря. Активность вулкана остается опасной для местных авиаперевозок.

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке начал извергаться в июне 2023 года, в последние недели его активность существенно выросла. Происходит до пяти пепловых выбросов в день, на дорогу до поселка Козыревск сошли сели.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.