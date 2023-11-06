В Кемерове в ДТП с автобусом погибла женщина

Пострадали пять человек

КЕМЕРОВО, 6 ноября. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с автобусом в Кемерове, в результате погибла одна из пассажирок автобуса, еще пять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Грузовой автомобиль при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ, который двигался по улице и совершил с ним столкновение, после которого ПАЗ опрокинулся. В результате аварии 53-летняя пассажирка автобуса скончалась в медицинском учреждении. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены пять пассажиров", - говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились девять работников местного предприятия. Водители обоих транспортных средств травм в ДТП не получили. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), которая предусматривает максимальное наказание - пять лет лишения свободы.