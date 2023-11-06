6 ноября, 10:28

СМИ: на вокзале Сен-Лазар в Париже объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва

По данным телеканала BFMTV, Национальная компания железных дорог республики заявила о приостановке движения поездов

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Часть вокзала Сен-Лазар в центре Парижа закрыли из-за угрозы взрыва, посетителей расположенного в здании торгового центра призвали покинуть помещения. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В то же время Национальная компания железных дорог (SNCF) Франции на страницах нескольких веток пригородных поездов в соцсети X (ранее Twitter) заявила о приостановке движения поездов. В качестве причины объявленной тревоги указан забытый багаж. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, часть вокзала оцеплена. 

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Франция
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