В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек

Еще пятеро пострадали

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Иномарка выехала на встречную полосу на трассе в Подмосковье, где столкнулась еще с тремя машинами. В результате погиб один человек, еще пятеро пострадали, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области

ДТП произошло в 13:30 мск на 140-м км автодороги Р-22 "Каспий".

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и пять пострадали, среди них двое несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. "Движение частично ограничено", - добавили в главке. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.