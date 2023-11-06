В ДТП в Челябинской области погибли два человека

Полиция возбудила уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли в результате ДТП в Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Автобус с 18 несовершеннолетними пассажирами и четырьмя сопровождающими возвращался в село Кундравы Челябинской области после культурно-массового мероприятия из города Миасс. В это время 32-летняя водитель ВАЗ-21099 выехала на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение. Водитель ВАЗ-21099 и семилетний пассажир погибли", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что один ребенок в школьном автобусе получил легкие травмы. Его здоровью ничего не угрожает. В ОМВД России по городу Чебаркуль возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

"В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося", - уточнили в региональном СУ СК.