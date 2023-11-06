В ДТП на Кубани погиб один человек

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем и грузовиком на Кубани. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Успенском районе на федеральной трассе водитель автобуса Setra допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, после чего столкнулся с автомобилем "Камаз" с прицепом. В результате ДТП погиб водитель автобуса - 62-летний мужчина, также пострадали водитель и пассажир Lada", - говорится в сообщении.

Причины аварии устанавливаются.