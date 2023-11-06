6 ноября, 16:50

В Новосибирске водитель сбил женщину с ребенком

Пострадавших доставили в больницу

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Женщина и ребенок получили травмы в результате наезда на них автомобиля на пешеходном переходе в Новосибирске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.

Как установили в Госавтоинспекции, водитель - мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Hyundai ix35, сбил двух пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. "В результате ДТП пострадали пешеходы: женщина 1980 года рождения и девочка 2008 года рождения, доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, добавили в инспекции. 

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РоссияНовосибирская область
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