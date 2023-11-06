6 ноября, 18:28

В ДТП в Татарстане пострадали семь человек

Среди пострадавших есть дети

ТАСС, 6 ноября. Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Татарстане, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

"На втором километре автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск - Нижнекамск, по предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada ("каблук"). В результате пострадали семь человек, в том числе четверо детей", - сообщили в ГИБДД. 

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РоссияТатарстан
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