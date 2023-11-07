В Улан-Удэ частично обрушилась крыша горящего торгового центра

В ликвидации возгорания задействованы 73 специалиста и 22 единицы техники

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Крыша частично обрушилась в торговом центре в Улан-Удэ, который горит на площади 10 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего в ликвидации задействованы 73 специалиста и 22 единицы техники.

Пожар в торговом центре в Улан-Удэ начался в ночь на вторник. Его площадь составила 10 тыс. кв. м. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек. Предварительно, пострадавших нет. Согласно данным из открытых источников, пожар произошел в торговом центре "Гвоздь".