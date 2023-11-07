6 ноября, 23:03,
обновлено 6 ноября, 23:16

В Улан-Удэ частично обрушилась крыша горящего торгового центра

В ликвидации возгорания задействованы 73 специалиста и 22 единицы техники

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Крыша частично обрушилась в торговом центре в Улан-Удэ, который горит на площади 10 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего в ликвидации задействованы 73 специалиста и 22 единицы техники.

Пожар в торговом центре в Улан-Удэ начался в ночь на вторник. Его площадь составила 10 тыс. кв. м. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек. Предварительно, пострадавших нет. Согласно данным из открытых источников, пожар произошел в торговом центре "Гвоздь". 

Теги:
РоссияБурятия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация