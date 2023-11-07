Прокуратура Бурятии поставила на контроль проведение проверки по факту пожара в Улан-Удэ

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Бурятии подключилась к проведению проверки по факту крупного пожара в торговом центре (ТЦ) "Гвоздь" в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Республики Бурятия поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, установление всех обстоятельств возгорания здания торгового центра, расположенного по ул. Сахьяновой. <…> Будет дана оценка законности принятого по результатам проверки процессуального решения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

В ночь на 7 ноября произошел пожар в ТЦ "Гвоздь" в Октябрьском районе столицы Бурятии, площадь возгорания - 10 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля здания. Тушение продолжается, задействованы 73 специалиста и 22 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.