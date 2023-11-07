В Приморье без света полностью или частично остаются 17 населенных пунктов

По словам министра энергетики и газоснабжения региона Андрея Леонтьева, наиболее сложная ситуация сложилась в Лесозаводске и Дальнереченске

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение полностью или частично отсутствует в 17 населенных пунктах Приморья. Об этом на совещании губернатора Приморского края Олега Кожемяко с главами и руководителями муниципалитетов доложил министр энергетики и газоснабжения региона Андрей Леонтьев.

"Всего полностью и частично от электроснабжения отключено 17 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Лесозаводске и Дальнереченске. Сегодня всех потребителей подключим. Особое внимание уделено социальным объектам, котельным. Завтра энергетики будут заниматься точечными отключениями", - цитирует Леонтьева пресс-служба правительства края.

В последние двое суток смешанные осадки от 20 до 109 мм выпали почти на всей территории Приморского края. В 19 муниципалитетах их объем превысил месячную норму в 1-3 раза. Основной урон стихия нанесла электрохозяйству региона, поваленные на провода деревья вызвали перехлест и обрыв электросетей. Над устранением аварий сейчас по краю работает 25 бригад.

Губернатор поручил министру ЖКХ выехать в пострадавшие районы и на месте координировать восстановительные работы. Он подчеркнул, что необходимо задействовать все резервные источники питания на котельных, которые отключены от электричества, чтобы температура в домах не снижалась.

По прогнозу синоптиков, 7 ноября погоду в Приморье будет определять циклон. Днем ожидаются небольшой, в отдельных районах умеренный снег, утром на севере местами сильный, а также гололедные явления. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный.