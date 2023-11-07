7 ноября, 02:14
Военная операция на Украине

В Севастополе произошел пожар из-за упавших на крышу дома обломков сбитого БПЛА

Наиль Фаттахов/ ТАСС, архив
© Наиль Фаттахов/ ТАСС, архив

Возгорание случилось в Андреевке

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на крышу дома в Севастополе, в результате чего начался пожар.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"По данным спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания", - написал он.

Ранее Развожаев сообщал, что надо акваторией города сбили пять беспилотников. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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